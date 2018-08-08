8 Ağustos altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

8 Ağustos altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?) 8 Ağustos altın fiyatları... Hareketli haftalar geçiren altın ABD yaptırım kararları sonrası artan gerilimle yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Sürekli yükselen dolar fiyatlarının altın üzerindeki etkisi sürüyor. İşte 8 Ağustos gram, çeyrek ve tam altın fiyatları...