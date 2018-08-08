8 Ağustos altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
8 Ağustos altın fiyatları... Hareketli haftalar geçiren altın ABD yaptırım kararları sonrası artan gerilimle yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Sürekli yükselen dolar fiyatlarının altın üzerindeki etkisi sürüyor. İşte 8 Ağustos gram, çeyrek ve tam altın fiyatları...
8 Ağustos altın fiyatları... Geçtiğimiz günlerde altın fiyatları en hareketli günlerini yaşadı. Durmaksızın yükselen altın fiyatları yatırımcısına da kazandırmaya devam ediyor. Altının gramı Kapalıçarşı’da 205,02 Lira’dan alınıp 205,08 Lira’dan satılıyor. İşte önce Merkez Bankası kararı ardından ABD yaptırımı gerilimi artan altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın 205,02 liradan alınırken 205,08 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 328,41 liradan alınırken 335,90 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın 654,77 liradan alınıp, 671,79 liradan satılıyor
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1358,00 liradan alınıp 1370,00 liradan satılıyor.