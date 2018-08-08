İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 8 Ağustos 2018 Çarşamba güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 205,70 liradan alınan gram altın 205,90 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

662 liradan alınan yarım altın 672 liradan ve 331 liradan alınan çeyrek altın 336 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 132 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 151 liradan, 156,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160,70 liradan, bin 106 liradan, tam altın bin 128 liradan, satıldı.

ALTIN DÜN NASILDI?

Dün gram altın 206,20 lira, çeyrek altın 336 lira, Cumhuriyet altını ise 1.378 liradan işlem gördü.

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BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 0,85’lik yükselişle tamamladı.

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