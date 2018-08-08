8 Ağustos dolar ve euro kuru rakamları (Dolar ne kadar?)

8 Ağustos dolar ve euro fiyatları... Dolar, euro ve sterlindeki hareketlilik sürüyor. Önceki gece dolar 5.42 TL'yi, euro ise 6.27'yi gören dolar Amerika ile yapılan mutabakatın ardından düşüşe geçti.

DÖVİZDE SON DURUM

Bir önceki Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda dolar kuru, 5.4258 TL'yi gördü. Dolar, ABD ile ön mutabakat açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 5.1820 TL'ye kadar geriledi. Dolar saat 08:15 itibariyla 5.2447 TL'de hareket ediyor. uro da uluslararası piyasalarda 6.2730 TL'ye kadar yükselirken, ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gelişme sonrası 5.9998 TL'ye kadar geriledi. Euro kuru şu dakikalarda ise 6.0995 TL'de bulunuyor. Sterlin kuru en yüksek 7.0304 TL'yi görürken, şu sıralarda 6.7904 TL seviyelerinde...



