8 askerin şehit düştüğü Keltepe'de teröristlerin gizlendiği tüneller bulundu



95'İ SON 24 SAATTE



O TÜNELLERDE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI



144 BÖLGE KONTROL ALTINDA

Serap Belovacıklı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı’nın 46’ncı gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 872 oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda 46’ncı güne girildi.Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95’i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.1083 rakımlı Keltepe'de, tünellere saklanan 100 kadar teröristin saldırısında 8 asker şehit olmuştu. Çatışma ve operasyonun devamında çok sayıda terörist öldürülmüş, 1083 rakımlı tepe teröristlerden temizlenmişti.Mehmetçik, teröristlerin saldırı öncesi saklandığı tünellere de girdi, arama çalışması yaptı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.