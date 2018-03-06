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8 askerin şehit düştüğü Keltepe'de teröristlerin gizlendiği tüneller bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan 8 askerin şehit düştüğü Keltepe'de, teröristlerin saldırı öncesi gizlendiği tünellere de girildi, arama çalışması yapıldı.

06 Mart 2018, Salı 11:31
8 askerin şehit düştüğü Keltepe'de teröristlerin gizlendiği tüneller bulundu
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı’nın 46’ncı gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 872 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda 46’ncı güne girildi.


95'İ SON 24 SAATTE


Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95’i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


O TÜNELLERDE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI


1083 rakımlı Keltepe'de, tünellere saklanan 100 kadar teröristin saldırısında 8 asker şehit olmuştu. Çatışma ve operasyonun devamında çok sayıda terörist öldürülmüş, 1083 rakımlı tepe teröristlerden temizlenmişti.



Mehmetçik, teröristlerin saldırı öncesi saklandığı tünellere de girdi, arama çalışması yaptı. 


144 BÖLGE KONTROL ALTINDA


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.


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