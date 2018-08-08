8 aylık hamile kadını taşladılar

MUZ BAHÇESİNDE ÇEKİM

Antalya’da İsmail Saygılı (30) ile birlikte yaşadığı 8 aylık hamile Elif Demir (26), doğacak çocuklarına hatıra olması için fotoğraf çekimi yapmak istedi. Bir fotoğrafçı ile anlaşan çift, Alanya’ya gitti. Sahilin yanındaki bir muz bahçesinde çekim yapan grubu bahçe sahibi O.K., taş atarak kovdu. Çekim bittikten sonra fotoğrafçılar gitti.

O FOTOĞRAFÇI BURAYA GELECEK

Bu sırada gelen Avsallar Mahallesi Muhtarı İbrahim Görgülü ile 7 kişi, İsmail Saygılı ve Elif Demir’i 1 saat rehin aldı. “O fotoğrafçılar buraya gelecek” diye bağıran İbrahim Görgülü, fenalaşan 8 aylık hamile Elif Demir’e hakaret etti. İsmail Saygılı’yı da ölümle tehdit etti. yalvararak güç bela serbest kalan çift jandarmaya başvurdu.

MUHTAR SİLAH ÇEKTİ

İsmail Saygılı, “Muhtar İbrahim Görgülü bizi ‘Sizin kafanızı taşa sürterim. Kıvılcım çıkartırım. Devletin verdiği bu silahla sizi öldürürüm’ diye tehdit etti” dedi. Gözaltına alınan Muhtar İbrahim Görgülü ise “Ben aslında onları darp edilmekten korudum” diye ifade verdi.