8. Gün dizisi yakında başlıyor! 8. Gün dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Başrollerinde güzel oyuncu Burcu Biricik
ile yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy’un
yer aldığı 8. Gün isimli yeni dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 8. Gün dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar…
Ay Yapım’ın
8. GÜN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
yapımcılığını üstlendiği “8. Gün” yakında atv’de yayınlanmaya başlayacak. atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “8. Gün”; oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplaması bekleniyor.
8. GÜN OYUNCULARI KİMLER?
Çok yakında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan “8. Gün” ün kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş
yer alıyor.
Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar’ın yapacağı “8. Gün”ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır yapıyorlar.
8. Gün,
8. GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?
ölen annesinin ürettiği yazılımın peşine düşen karanlık adamlarla karşı karşıya gelen Bahar'ın değişen hayatını konu alıyor.
Elif Bayram