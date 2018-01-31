8. Gün dizisi yakında başlıyor! 8. Gün dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?



8. GÜN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



8. GÜN OYUNCULARI KİMLER?



8. GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Elif Bayram

Başrollerinde güzel oyuncuile yakışıklı oyuncuyer aldığı 8. Gün isimli yeni dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 8. Gün dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar…yapımcılığını üstlendiği “8. Gün” yakında atv’de yayınlanmaya başlayacak. atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “8. Gün”; oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplaması bekleniyor.Çok yakında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan “yer alıyor.Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar’ın yapacağı “8. Gün”ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır yapıyorlar.ölen annesinin ürettiği yazılımın peşine düşen karanlık adamlarla karşı karşıya gelen Bahar'ın değişen hayatını konu alıyor.