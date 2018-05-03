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8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama

Avrupa Şampiyonası'nda 8'inci kez altın madalya kazanarak kariyerinde 9 final gören ve 8 madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı.
 

8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama
Avrupa Şampiyonası'nda 8'inci kez altın madalya kazanarak kariyerinde 9 final gören ve 8 madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi. Grekoromen Güreş Milli Takımı kafilesini Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü yöneticileri, sporcular ve yakınları karşıladı.
 

"ÇOK TER DÖKTÜK"


Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Geçen yıl da dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştum diyen Kayaalp, ''Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çok iyi geçmişti. Hedefim her zaman yeni şampiyonluklardı. Hedefim 8'inci şampiyonluğu kazanabilmekti. Büyük emek harcadık ve çok ter döktük. Allah'a şükürler olsun milletimi bir Avrupa Şampiyonası'nda daha şampiyon olarak gururlandırdım. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz yeter ki istekli ve azimli olalım, bu başarılarımız devam edecek. Yeter ki yeni hedeflerin hayallerini kuralım. Geçmişi unutalım ve geleceğe bakalım. Önemli olan şımarmadan aynı istekle yola devem etmek. Bu felsefe ile önümüze bakacağız'' ifadelerini kullandı.

8'inci kez madalya kazanmak nasıl bir motivasyon sorusuna Kayaalp, 'Kazandıkça seneye tekrar kazanmak istiyorsun. Daha çok çalışıyorsun ve itici bir güç oluyor. Bir yeteneğimiz var Allah'a şükürler olsun'' yanıtını verdi.

Rıza Kayaalp'in antrenörlüğünü yapan Akif Canbaş ise, Rıza çok değerli bir sporcu. Her yeni şampiyonada başarısına bir yenisini daha ekliyor. Müsabakadan çıktığında diğer maçı düşünen bir sporcu. İnşallah bunu defam ettirip olimpiyatlarda da başarılı olacaktır dedi.


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