8. kattan kafasını vura vura düştü 

Adana’da kalıp ustası olarak 15 katlı inşaatta çalışan Kadri Bayakra, 8.katın merdiveninden yürürken boşluktan kafasını vura vura zemin kata düştü

8. kattan kafasını vura vura düştü 
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kalıp ustası Kadri Baykara (55) sabah çalıştığı 15 katlı inşaata geldi. Baykara , öğlen saatlerinde kadar çalışıp yemek molası verdikten sonra tekrar işe başladı. 


ZEMİN KATA DÜŞTÜ


Bir süre sonra ses duyan diğer inşaat işçileri merdiven boşluğundan bir kişinin kafasını merdivenlere çarparak düştüğünü gördü. Zemin kata kadar bu şekilde düşen Baykara için arkadaşları hemen ambulans çağrıldı.


4 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ


İşçi zemin katta kanlar içinde yere yığılırken, gelen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Baykara, olaydan 4 saat sonra akşam üzeri hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


 


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