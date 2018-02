8 liseli Frankfurt Havalimanı'nda

'İŞE ALIRKEN YABANCI DİLE BAKIYORUZ'

Senim Tanay

Havayolu şirketi SunExpress, öğrencilerin ufuklarını açmak, ilham vermek ve onları motive etmek amacıyla Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Meslek ve Teknik Lisesi’nin en başarılı 8 öğrencisini Frankfurt’taki merkezine götürdü.Okulunun bahçesinde yolcu uçağı bulunmasıyla gündeme gelen lisenin öğrencileri uçaklar ve teknik konularda yetkililerden bilgiler aldı. 3 günlük gezinin ikinci gününde ise Frankfurt Havalimanı’nda bir gezi düzenlendi. Öğrenciler, 99 farklı havayolu şirketinin bulunduğ, havaalanını gezdi. Liseliler uçak hangarlarına, teknik binalara, farklı büyüklükteki yolcu ve kargo uçaklarına yakından tanıklık ederek, meslekleriyle ilgili bilgiler edindi.Uçak teknisyenliği ve mühendisliği alanında sektörde açık bulunduğunu belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, “Sektörde bir açık var. Türkiye’de geliştirilmesi gereken bir şey bu. Şu an her mezunu işe alabiliyorlar diyebilirim. Gelişen bir sektör” dedi.Alper Özen, stajyer seçimleri ve işe alımlarla ilgili ise şunları söyledi:“İşe alımlarda öncelikle yabancı dile bakıyoruz. Kullanacakları materyaller İngilizce. Biraz da yetenek şart. Aldıkları eğitim önemli. Her uçağın farklı bilgileri var. Örneğin bir teknisyen 737 uçağında çalışmak için sertifikasyon programından geçmesi gerekiyor. Stajyerler alıyoruz. Mezun olduklarında çalışan olarak devam edebiliyorlar. Almanya’da durum biraz daha farklı. Okullarla bağlantılar var. Okullar sektörle iletişim halindeler. Onlar zaten öğrencileri ilgili alanlara yönlendiriyorlar. Üniversite mezunu olmadan da iyi bir iş bulabiliyorlar. Ama öğretmenler daha ortaokuldan öğrencileri yönlendiriyor.”