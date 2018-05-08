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8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 180.50 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor

8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 8 Mayıs 2018 Salı güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı'da 180,30 liradan alınan gram altın 180,50 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


580 liradan alınan yarım altın 590 liradan ve 290 liradan alınan çeyrek altın 295 liradan satıldı. 


TAM ALTIN NE KADAR?

 
Bin 188 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 207 liradan, 164 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 168 liradan, bin 161 liradan, tam altın bin 181 liradan, satıldı.


ALTIN DÜN NASILDI?


Dün gram altın 179.90 lira, çeyrek altın 295 lira, Cumhuriyet altını 1.205 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 180 lira seviyelerinde dengeledi.
7 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)7 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)


BORSADA SON DURUM


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,49'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.502 puanlık azalışla 99 bin 363 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu.
Borsa günü düşüşle tamamladıBorsa günü düşüşle tamamladı

 


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