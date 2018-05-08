8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?



ALTIN DÜN NASILDI?

7 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



BORSADA SON DURUM

Borsa günü düşüşle tamamladı

Haber Merkezi

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 8 Mayıs 2018 Salı güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı'da 180,30 liradan alınan gram altın 180,50 liradan satıldı.580 liradan alınan yarım altın 590 liradan ve 290 liradan alınan çeyrek altın 295 liradan satıldı.Bin 188 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 207 liradan, 164 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 168 liradan, bin 161 liradan, tam altın bin 181 liradan, satıldı.Dün gram altın 179.90 lira, çeyrek altın 295 lira, Cumhuriyet altını 1.205 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 180 lira seviyelerinde dengeledi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,49'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.502 puanlık azalışla 99 bin 363 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu.