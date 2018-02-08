8 Şubat altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?

Haber Merkezi

bugün de yükselişini sürdürdü.ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor.8 Şubat Perşembe altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Altın kaç lira? Altın 160-161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı'da ise çeyrek altın kaç lira?İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 8 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...’da 160,70 liradan alınan gram altın 160,90 liradan satıldı.518 liradan alınan yarım altın 528 liradan ve 259 liradan alınan çeyrek altın 264 liradan satıldı.Bin 59 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 77 liradan, bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 55 liradan satıldı.