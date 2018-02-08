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8 Şubat altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)

8 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları! Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor

08 Şubat 2018, Perşembe 18:29
8 Şubat altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)
Altın bugün de yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor.

8 Şubat Perşembe altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu.  Altın kaç lira? Altın 160-161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 8 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 160,70 liradan alınan gram altın 160,90 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


518 liradan alınan yarım altın 528 liradan ve 259 liradan alınan çeyrek altın 264 liradan satıldı.


TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 59 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 77 liradan, bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 55 liradan satıldı.
 


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