8 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Adem Özdoğan

bugün de yükselişini sürdürdü. Gün içinde kısa süreli bir düşüş yaşlansa da yükselişini dürdürdü.ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 8 Şubat Perşembe altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Altın kaç lira? Altın 160-161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı'da ise çeyrek altın kaç lira?Gram altın 160,30 liradan alınırken, 160,36 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 256,70 liradan alınırken 263,11 liradan satılıyor. Yarım altın da 513,39'den alınırken 526,23 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise 1066,74 liradan alınıp 1082,86 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1029,46 liradan alınırken 1062,42 liradan satılıyor.