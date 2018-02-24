8 yaşındaki çocuk et yiyen böcekten öldü

İngiltere'de yaşayan Sara Fergison'un 8 yaşındaki oğlu Liam bisiklet sürerken dengesini kaybedip yere düştü. Kalçasının üstüne düşüp yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Kazadan birkaç gün sonra hayatını kaybeden Liam'ın ölüm nedeni ailesini şoke etti...

8 yaşındaki çocuk et yiyen böcekten öldü
Doktorlar dikiş atabilmek için çocuğun pantolonunu kesmek zorunda kaldılar. Dikiş atıldıktan sonra çocuk taburcu edildi. Kazadan birkaç gün sonra Liam kasığında ağrı hissettiğini söyledi. Sara ve Liam’ın üvey babası Scott kontrol ettiklerinde ağrının geldiği bölgenin kangrenimsi bir kırmızılıkta olduğunu farketti. Hemen Liam’ı hastaneye yetiştirdiler. Çocuk enfeksiyon kapmıştı ve et yiyen bakteri hastalığı olarak da bilinen nekrotizan fasiit oluşmuştu.


Doktorlar Liam’ın vücudundaki enfeksiyon kapan yerleri temizlediler ve çocuk Doernbecher Çocuk Hastanesi’ne sevkedildi. Ancak bakteri vücuda yayılmaya devam ettiğinden enfeksiyonlu uzuvları kesmekten etmekten başka çare kalmamıştı.


İlaç tedavisi ve operasyonlara rağmen bakteri sıçramaya devam etti. Liam son olarak Randall Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Liam o gece hayatını kaybetti.

Anne Sara, yaşananların sorumlusunun ilk gittikleri doktor olduğunu iddia ediyor. Sara oğlunu “Yaşına rağmen güçlü bir çocuktu. Herkesi severdi ve herkes de onu severdi. Her gittiği yerde dikkat çeken bir çocuktu” sözleriyle anlatıyor.


 


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