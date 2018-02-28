8 yaşındaki kuzene cinsel istismar böyle ortaya çıktı!

ÖĞRETMENLERİ ORTAYA ÇIKARDI

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

BU BİR RÜYA DEĞİL, GERÇEKTE YAŞANDI

4 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erdinç Şahin

Korkunç olay 2016 yılında meydana geldi. İlkokul öğrencisi H.B., misafir olarak gittiği dayısının evinde gece uyuduğu sırada, iddiaya göre uyur gezer olması nedeniyle yatağından kalkıp, kuzeni A.Y.'nin kaldığı yan odaya geçip, yanına yattı. İddiaya göre A.Y. de küçük kıza cinsel istismarda bulundu.Olaydan 6 ay sonra ilkokuldaki sınıf öğretmeni H.B.'nin devamsızlığının artması üzerine H.B.'nin annesini aradı. Anne S.B., kızının, yeğeni tarafından cinsel istismara uğradığını ve psikolojisinin iyi olmadığı söyledi. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan A.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Yeğeni A.Y.'den şikayetçi olmayan S.B. mahkemedeki ifadesinde, "Biz olay gecesi misafirlikteydik. Geç olduğu için kızım orada kaldı. Hiçbir şeyden şüphelenmedik. Olaydan 6 ay kadar sonra kızım uykusundan aniden fırlayınca yanına gittim. Yanına gittiğimde bu olaydan bahsetti. A.Y.'nin kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bu durumu öğretmenine de anlatınca olay karakola intikal etti. Olaydan tam olarak bilgim yok. A.Y.'den şikayetçi değilim." dedi.Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada H.B.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. H.B. ifadesinde, "A.Y. benim dayımın oğludur. Olay gecesi onların evinde kaldım. Yengemle aynı yatakta yatıyorduk. Uykudayken kalktım. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde diğer odada yatan A.Y.'nin odasına gitmişim. Kendime geldiğimde A.Y. ile aynı yataktaydım. Olayın ayrıntılarını hatırlamıyorum. Bu olaydan başka bir kez daha uyurgezerlik hali yaşadım. Bu olaydan neden 6 ay sonra durumu anneme ve öğretmenime anlattım bilmiyorum. Bu olay rüya değil, gerçekte yaşandı" diye konuştu.Suçlamaları kabul etmeyen A.Y. de savunmasında, işten gelip gece odasında uyuduğunu söyleyip, ''Sabah kalktığımda H.B.'nin bizim evde olduğunu gördüm. Kendisine herhangi bir şekilde cinsel istismar içeren bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum" dedi.Mahkeme heyeti, geçen 22 Şubat günü görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan A.Y.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet, A.Y.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu ve mahkemedeki iyi halinden dolayı cezayı 4 yıl 5 aya indirdi. A.Y., yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından onanırsa tutuklanacak. (DHA)