8 yıldır kas hastası oğluna gözü gibi bakıyor

Barbaros Mahallesi'nde oturan 7 yıl önce eşinden boşanan Emine Yıldırım'ın iki çocuğundan küçüğü Emre Üregen'e, 2010 yılında, 6 yaşındayken ayaklarındaki şişlik nedeniyle götürüldüğü hastanede bir kas hastalığı olan DMD tanısı kondu. İki yıl sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Emre Üregen'e ev kadını annesi Emine Yıldırım, bakıyor.





Emine Yıldırım, oğlu Emre Üregen'i hafta içi her gün öğrenim gördüğü Atatürk Ortaokulu'na, hafta sonları da fizik tedaviye götürüp getiriyor. Emine Yıldırım, 7 gün 24 saat oğlunun her şeyiyle yakından ilgileniyor.





ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI





Bugün 13 Mayıs Anneler Günü olması nedeniyle engelli Emre Üregen, ağabeyi Cem Üregen'in (18) yardımıyla annesi Emine Yıldırım'a cüzdan aldı. Emre Üregen, cüzdan ve bir tane gülü kendisine 365 gün gözü gibi bakan annesi Emine Yıldırım'a vererek, anneler gününü kutladı.





'O BENİM CANIM'





Annesi Emine Yıldırım'ı, 'O benim canım' olarak ifade eden Emre Üregen, "Annemle ders çalışıyoruz. Oyun oynuyoruz. Bugünde anneler günü olduğu için anneme aldığım cüzdanı, kendisine bir tane gülle hediye ettim" dedi.





'EMRE BENİM DÜNYAM'





Oğlu Emre ile daha mutlu ve iyi olduğunu belirten annesi Emine Yıldırım ise, "Emre benim dünyam. Dünyaya bir daha gelsem, gene Emre benim çocuğum olsun isterim. Emresiz nefes almak benim için çok zor. Emre'yi rahatsızlığından dolayı sürekli okula ben getirip, götürüyorum. Zaman zaman yanında kalıyorum. Okuldan sonra geldiğinde Emre gün boyu yorulduğu için biraz yatırıyorum. Dinleniyor. Hafta içi de ders çalışıyoruz. Televizyona bakıyoruz. Oyun oynuyoruz. Canımız çok sıkılırsa, parka ve kordona çıkıyoruz. Biraz sabır, biraz gayret, biraz umut olduğu sürece yenilmeyecek, aşılmayacak hiçbir engel yok. Ben ümit ediyorum ki; Emre bir gün benim yanımda tekerlekli sandalyeyle değil, yürüyerek gezecek" diye konuştu.





Emine Yıldırım ayrıca, Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Ümit Burunlular ve yönetim kurulu üyelerine, engelli oğlu Emre Üregen için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.