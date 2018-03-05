80 milyona destek! Kimine toplu para kimine aylık destek

İşte bazı destekler:



HASTA BAKANA BİN 85 TL:

YAŞLIYA 797 TL:

ANNEYE EN AZ 5 BİN

İŞŞİZE AYDA BİN 611 TL:

İŞ ARAYANA 725 TL:

EVLENENE 55 BİN TL:

24 MAAŞ ÇEYİZ

GÜNDE 75 TL HARÇLIK:

Adem Özdoğan

Ülkemizde hemen her kesime yönelik devlet destekleri var. Gençlere, yaşlılara, annelere, yetimlere, yoksullara, işsizlere, ev almak isteyenlere, evlenenlere devlet desteği sağlanıyor. Kimine toplu para kimine de aylık destek var.Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara, devlet maaş desteği sağlıyor. Gelir ve rapor şartını yerine getirenlere ayda bin 85 lira 50kuruş ödeniyor.Emekli olamayanlara 65 yaşını doldurduklarında maaş imkanı var. 65 yaş aylığı ile 3 ayda 797,28 lira gelir sağlanıyor.499 TL: Doğum yapan kadınlar, 300-600 lira doğum yardımı, 149 lira süt parası ve iş göremezlik ödeneği alıyor. En düşük iş göremezlik ödeneği 5 bin 50 lira. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretliye toplam 5 bin 499 lira ödeniyor.İşsiz kalanlar, İşsizlik Fonu'ndan 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Maaş en düşük 805, en yüksek bin 611 lira.Sosyal yardım alan kişi, iş görüşmesine giderse, masraflar için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası para alabiliyor. Ayrıca bu kişilere işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere 625,76 lira veriliyor.Konut hesabı açıp 3-5 yıl düzenli ödeme yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı ödeniyor. Buradaki üst limit, 20 bin liraya çıkarılıyor. Çeyiz hesabı açıp 3-5 yıl düzenli ödeme yapanlara da 27 yaşından önce evlenirse devlet katkısı ödeniyor. Buradaki azami katkı da 7 bin 500 liraya yükseltiliyor. Çiftler 2 destekten de ayrı ayrı yararlanabiliyor.PARASI: Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda 'çeyiz parası' ödeniyor. Çeyiz parası 24 maaş tutarında oluyor.İşbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 lira veriliyor. Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, kodlama gibi alanlarda ise günlük 75 lira ödenecek..