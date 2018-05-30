80 yaşındaki adamı telefonla 22 bin lira dolandırdılar

Tosya ilçesinde yaşayan A.D. (80) isimli vatandaşı arayan dolandırıcılar, kendilerini Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele görevlisi olarak tanıttı. Hesabın terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen dolandırıcılar, hesapta bulunan paraları verecekleri başka bir hesaba yatırması gerektiğini anlattı. A.D. hemen evinden çıkarak dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 22 bin 950 TL para yatırdı. Birkaç gün sonra dolandırıldığını anlayan şahıs Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Emniyet yetkilileri yaptığı açıklamada, kendisini kaymakam, savcı, hakim, belediye başkanı, emniyet müdürü gibi tanıtarak arayan şahıslara inanılmaması gerektiğini, hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para talep etmeyeceğini, bu durumla karşılaşıldığı anda telefonun kapatılması gerektiğini ifade etti.