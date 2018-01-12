81 kadını öldüren Rus seri katil Mikhail Popkov adalet önünde!

Can Hakman

'nınbölgesindeki Angarsk şehrinde yaşayan, 81 kadını öldürdüğünü ve birçoğuna tecavüz ettiğini itiraf eden polis memuru'un yargılanmasına başladı. İşlediği cinayetlerin bir kısmı 2012'de ortaya çıkan evli ve çocuk sahibi Popkov, 2015'te 22 kadını öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.Ancak güvenlik yetkilileri Angarsk çevresindeki diğer cinayet ve tecavüz vakalarını inceleyince, başka birçok olayda da Popkov'un bağlantısı çıktı. Rus basınında "Kurt Adam" ve "Angarsk Manyağı" lakaplarıyla anılan 53 yaşındaki Popkov, 59 cinayet daha işlediğini itiraf etti. Popkov'un kurbanlarının yaşlarının 16 ila 40 arasında değiştiği ve tümünün kadın olduğu kaydedildi. Sabah Gazetesi'ne göre Rus medyasında çıkan haberlerde katilin polis üniformasıyla kadınlara yaklaştığı, kendisine güvenen kadınları ıssız bir yere götürdükten sonra tecavüz ve işkenceyle öldürdüğü belirtildi. Popkov'un kurbanlarının cesetlerini de soyarak ormana attığı aktarıldı.Halihazırda hapis cezası çeken Popkov, yeni yargılanmada 59 cinayetten daha suçlu bulunursa Rusya tarihinin en kanlı seri katili olarak kayıtlara geçecek. Popkov'dan önce 53 çocuğu ve genci katleden1994'te idam edilmiş, 48 kişinin katili Alexandre Pitçuçkin de 2007'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.