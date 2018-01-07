81 yaşındaki adam, 79 yaşındaki karısını nacakla öldürdü



TESLİM OLUP İTİRAF ETTİ

Yusuf Cevahir

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eşi tarafından nacakla (sapı kısa, küçük odun baltası) başına vurulan 79 yaşındaki kadın öldü. Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde yaşayan M.F. (81), eşi Zeynep F. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.M.F, tartışma sırasında evdeki nacakla eşi Zeynep F’nin başına vurarak öldürdü. Cinayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.F, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.Eve giden ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının ölüm sebebinin netleşmesi için otopsiye alınacağı bildirildi.