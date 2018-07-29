DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Giresun´da meydana gelen müessif olay ve neticesi sağlık camiamızı derinden üzmüştür. Sayın Bakanımız acılı aileyi arayarak rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Giresun’da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun ’beyaz kod’ vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada Yusuf Topal, kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.

BAKAN SOYLU'DAN TELEFON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun ’beyaz kod’ vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal’ın (82) ailesini telefonla aradı. Bakan Soylu, görüştüğü Yusuf Topal’ın oğlu Ahmet Topal’a olayla ilgili üzüntü ve taziyelerini ilettiği belirtildi.

Kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal (82)

POLİSLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan ve açığa alınan 2 polis memuru ifade verdi. Doktorun ’beyaz kod’ vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlatan polis memurları, gözaltına almak istedikleri Yusuf Topal’ın kendilerine direndiğini, bu nedenle ters kelepçe ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Topal’ın kendilerine güçlük çıkardığını ifade eden polisler, olayda asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

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