84 bin işçi aranıyor



BAŞVURU İÇİN



62 LİRA HARÇLIK

İdil Janet Demiray

Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 84 bin 437 eleman arıyor. Bunun 23 bin 101’i beden işçisi, yani ‘vasıfsız.’ 61 bin 336’sı ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor.İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 61.65 lira veriyor. Sanayide iş öğrenme harçlığı ise 75 lira. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim-üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, iskur.gov.tr adresinden alınabilir.