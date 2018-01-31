İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

84 bin işçi aranıyor

Türkiye’de işsizlik oranı en son yüzde 10.03 olarak açıklandı. Yani 3 milyon 287 bin kişi işsiz. İşsizliğin bu yıl tekli hanelere düşürülmesi amaçlanıyor. Bunun için de özel sektör ve kamu seferber. Özel sektörün İşkur’da verdiği güncel 84 bin 437 açık iş ilanı, başvuru bekliyor

31 Ocak 2018, Çarşamba 07:42
84 bin işçi aranıyor
GÜLTAN UĞURLU

Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 84 bin 437 eleman arıyor. Bunun 23 bin 101’i beden işçisi, yani ‘vasıfsız.’ 61 bin 336’sı ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor.


BAŞVURU İÇİN


İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.


62 LİRA HARÇLIK


İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 61.65 lira veriyor. Sanayide iş öğrenme harçlığı ise 75 lira. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim-üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, iskur.gov.tr adresinden alınabilir.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Soruşturma iddiası Apple'ın hisselerini düşürdü

Soruşturma iddiası Apple'ın hisselerini düşürdü
Karadağ: Borsada iki sıfır nisana kadar atılabilir

Karadağ: Borsada iki sıfır nisana kadar atılabilir
Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları)

Kefilsiz, kredisiz en hızlı şekilde araç sahibi olmanın yeni bir yöntemi var: Wowwo

Kefilsiz, kredisiz en hızlı şekilde araç sahibi olmanın yeni bir yöntemi var: Wowwo
Lotus Evora GT410 Sport'a 'merhaba' diyin

Lotus Evora GT410 Sport'a 'merhaba' diyin
İşte İstanbul’da yoksulluğun tablosu

İşte İstanbul’da yoksulluğun tablosu
Turkcell, Hazine'ye borcunu yapılandırdı

Turkcell, Hazine'ye borcunu yapılandırdı
Google'da Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından daha fazla

Google'da Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından daha fazla
Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım: Her müteahhit ucuz konut üretmeli

Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım: Her müteahhit ucuz konut üretmeli
Terraco Türkiye bayileriyle buluştu

Terraco Türkiye bayileriyle buluştu
2018'de tatil yüzde 30 pahalandı

2018'de tatil yüzde 30 pahalandı