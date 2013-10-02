843 gün sonra!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Ergenekon Davası'ndan tahliye olan Haberal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Genel Kurul'a geldi. CHP'li milletvekilleri Haberal'ı ayakta alkışlarla karşıladı. CHP'li milletvekilleri, Haberal'ın yanına gelerek kutladılar.

Haberal'dan kısa bir süre sonra Başkanlık Divanı'na gelen ve ilk kez birleşimi yöneten Bahçekapılı'yı da AK Parti milletvekilleri alkışladı. TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, gündemdışı konuşmalara geçilmeden önce Anayasa gereği Haberal'ı andiçmesi için kürsüye davet etti. Kürsüye gelen Haberal, andiçerek görevine başladı. Haberal'ı CHP ve MHP'li milletvekilleri alkışladı. Seyirci locasında bulunanlar da el salladı.

Yemini, Haberal'ın eşi Sadiye Haberal, kızı Solmaz Haberal, oğulları Murat ve Erkan Haberal, kardeşleri Osman Haberal, Ali Haberal, Mahiye Haberal, gelini Zehra Haberal, tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'ın eşi Gülşah Balbay ile Başkent Üniversitesi yöneticileri ve misafirler izledi.