85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

Norveç'in başkenti Oslo'dan Almanya'nın Münih şehrine sefer düzenleyen Norveç Havayolları uçağı, tuvalette çıkan arıza nedeniyle geri döndü ve seferini tamamlayamadı. Uçaktaki yolcuların 85'i ise tuvalet tamirinden anlayan tesisatçılardı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı
Cumartesi günü yaşanan olayda Norveçli Rorkjop firmasında çalışan 85 tesisatçının tuvaletteki soruna uçak seyir halindeyken müdahale edemediği belirtildi.

Rorkjop CEO'su Frank Olsen, tuvaletteki sorunun ancak uçağın dışından yapılabilecek olan bir müdahale ile giderilebileceğini, bu yüzden her ne kadar uçakta bu işten anlayan çok sayıda yolcu bulunsa da kimsenin yardımcı olamadığını söyledi.

Olsen, "Tuvaleti tamir etmeyi çok isterdik. Ama ancak dışarıdan çözülebilecek bir sorundu. Biz de 10.000 metre irtifada bir personelimizi tehlikeye atmak istemedik" dedi.

Olsen, uçak rotasını değiştirip geri dönerken kabinde güzel bir atmosfer olduğunu, herkesin ortaya çıkan komik duruma güldüğünü de söyledi.

Uçak Oslo'nun Gardermoen Havalimanı'na indikten sonra bakım ekipleri tuvaleti tamir etmeyi başardı.


 


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