85 yaşındaki adamın çıplak fotoğrafını çekip Hac parasını çaldılar

Antalya’da S.M.’nin (85) çıplak fotoğraflarını silah zoruyla çekip, şantaj yaparak, yaşlı adamın hac için biriktirdiği 12 bin lirayı gasp etmeye çalışan E.S. (39) ve sevgilisi Y.E. (37) adlı kadın, polisin operasyonuyla yakalandı.

20 Şubat 2018, Salı 16:23
85 yaşındaki adamın çıplak fotoğrafını çekip Hac parasını çaldılar
Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’nde yalnız yaşayan S.M., evine giren silahlı bir kişinin kendisini darp ettiği, parasını almaya çalıştığı, para bulamayınca da yanında temizlikçi olarak çalışan kadın ile çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptığı ve kendisini tabancanın kabzasıyla dövdüğü iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne başvurdu. S.M.’nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatan polis, 100’e yakın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceledi. Polis, şüphelinin daha önce de kaydı bulunan E.S. olduğunu belirledi. Polis şüphelinin, S.M’nin yanında temizlikçi olarak çalışan Y.E.’nin sevgilisi olduğunu da ortaya çıkardı.



S.M.’nin hac parası için 12 bin lira biriktirdiğini Y.E.’ye söylediği, kadının da sevgilisi E.S. ile plan yapıp, yaşlı adamın parasını gasp etmeye çalıştıkları belirlendi. E.S.’nin 5 yıldır cezaevi firarisi olduğu ve kardeşine ait kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
 


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