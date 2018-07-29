85 yaşındaki kayıp adam, 30 saat sonra bulundu

Bingöl'de kayıp olan 85 yaşındaki Rami Doğan, ekiplerin çalışması sonucu 30 saat sonra bulundu

29 Temmuz 2018, Pazar 16:45
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Karlıova’nın Kaynak köyünde ikamet eden Rami Doğan (85), dün sabah saatlerinde ortadan kayboldu. Doğan'ın ailesi ve yakınları yaptıı aramada yaşlı adamı bulamadı. Bunu üzerine İlçe jandarma ekipleri ve Bingöl İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne durumu bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan aramada yaşlı adam, köyden 7 kilometre uzaklıkta 3 bin rakımlı bir tepede 30 saat sonra bitkin bir şekilde bulundu. 

İHA

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