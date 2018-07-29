85 yaşındaki kayıp adam, 30 saat sonra bulundu

Karlıova’nın Kaynak köyünde ikamet eden Rami Doğan (85), dün sabah saatlerinde ortadan kayboldu. Doğan'ın ailesi ve yakınları yaptıı aramada yaşlı adamı bulamadı. Bunu üzerine İlçe jandarma ekipleri ve Bingöl İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan aramada yaşlı adam, köyden 7 kilometre uzaklıkta 3 bin rakımlı bir tepede 30 saat sonra bitkin bir şekilde bulundu.

İHA