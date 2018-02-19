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850 defa girdiği ByLock'u inkar etti! Mahkeme başkanından tepki

Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken 4 Kasım 2017'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanan FETÖ'nün sözde Aydın imamı Abdülbekir Kalkan, ilk kez hakim karşısına çıktı

850 defa girdiği ByLock'u inkar etti! Mahkeme başkanından tepki
Aydın'da FETÖ/PDY'nin çatı yapılanmasına yönelik 29'u tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Kasım 2017'de yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ'nün sözde Aydın imamı Abdülbekir Kalkan da bu davada ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

 

BİN 170 MESAJ GÖNDERMİŞ 


Tekneyle Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen sanık Kalkan'ın, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'a 850 kez giriş yaptığı ve 1170 mesaj gönderdiğine ilişkin rapor da mahkeme dosyasına eklenmişti. 

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Kalkan, "ByLock'u bilmiyorum, kullanmadım. ByLock içerikleri elime ulaştıktan sonra savunma yapacağım." dedi. 

Tutuklu sanık, Aydın'a 2011 yılında İzmir'den geldiğini ve kapatılan Sembol A.Ş'nin müdürlüğünü yaptığını aktardı.

MAHKEME BAŞKANI: ŞOV YAPMA


Çalıştığı tüm kurumların legal olduğunu öne süren Kalkan, "Bu kurumlarda çalıştığı için gurur duyduğunu belirtti. Bu şirketi ben kurmadım. Çalıştığım kurum değil terör örgütüne bağlı olması sigara dahi içmeyen insanlardan oluşmaktaydı." ifadesini kullandı. 

Kalkan'ın, Türkiye'deki hukuk sistemi üzerine konuşma yapması üzerine mahkeme başkanı Mustafa Ümit, "Sen burada sanıksın, konferans vermiyorsun. Bize karşı savunma yap. Şov yapma." diye uyarıda bulundu. 


DURUŞMAYA ARA VERİLDİ


Tutuklu sanık Kalkan'ın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ'nün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

FETÖ'nün sözde Aydın il imamı Abdulbekir Kalkan hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

 


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