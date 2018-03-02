9 aylık hamile kadına tecavüz edip çocuğuyla birlikte öldüren adamla ilgili flaş gelişme!



"SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME"

Serap Belovacıklı

Sakarya’da geçen Temmuz’da tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile, Suriyeli Emani Al- Rahmun’un (20) katil zanlısı Birol Karacal’ı karısı boşadı. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, dilekçesinde müvekkilinin kocasının engelli bir çocuğa tecavüzden yargılandığını cinayetten sonra öğrendiğini ve bununla da yaşamının tekrar altüst olduğunu ekledi.Bakırköy 10. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya R. Karacal’ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp katıldı. Vahşi cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapsi istenen Birol Karacal duruşmaya katılmadı.Mahkeme, davayı kabul ederek R. Karacal ile Birol Karacal’ın ‘Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme’ ile ‘Evlilik birliğinin sarsılması’ nedenlerinden boşanmalarına karar verdi. Çiftin çocuğunun geçici velayetini Birol Karacal’ın yargılandığı davanın kesinleşene kadar anneye verilmesine hükmedildi. Anne R. Karacal’ın herhangi bir nafaka ve tazminat talebi olmadığını açıkça belirttiğinden bu konularda da bir uygulama yapılmadı.