9 aylık hamileyken hayatını kaybeden kadın morgda doğurdu

NEFES ALMADA ZORLUK YAŞADI

CADI DİYE YAKMAK İSTEDİLER

Senim Tanay

Times Live gazetesinin haberine göre Güney Afrika'da Mthayisi Köyü mezarlığındaki cenaze evinin sahibi Fundile Makalana,dedi.Mdoyi'nin ailesi, kadının hamileliğin 9. ayında nefes almada zorluk çekme şikayeti ile hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Anne ve bebeğin beraber gömüldükleri belirtildi.Köylüler 'cadılık' şüphesiyle anne ve bebeğin yakılması önerisinde bile bulunurken ölümden sonra doğumun mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu açıkladı.