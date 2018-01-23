9 aylık hamileyken hayatını kaybeden kadın morgda doğurdu

Güney Afrika’nın kırsal kesiminde hayatını kaybeden bir kadın morgda doğum yaptı. Ölümünden 10 gün sonra 33 yaşındaki Nomveliso Nomasonto Mdoyi’yi morgdan tabuta taşıyan görevliler, genç kadının bacaklarının arasında yeni doğmuş ölü bir bebek buldu

23 Ocak 2018, Salı 12:45
9 aylık hamileyken hayatını kaybeden kadın morgda doğurdu
Times Live gazetesinin haberine göre Güney Afrika'da Mthayisi Köyü mezarlığındaki cenaze evinin sahibi Fundile Makalana, “Cenazeyi morgdaki sedyeden alıp tabuta taşıyacağımız sırada bacaklarının arasında yeni doğmuş ölü bir bebek olduğunu gördük. Öyle şaşırdık ki bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşününemedik. 20 yıldır çalışıyorum. Daha önce böyle bir şey ne gördüm ne de duydum" dedi.

NEFES ALMADA ZORLUK YAŞADI

Mdoyi'nin ailesi, kadının hamileliğin 9. ayında nefes almada zorluk çekme şikayeti ile hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Anne ve bebeğin beraber gömüldükleri belirtildi.

CADI DİYE YAKMAK İSTEDİLER

Köylüler 'cadılık' şüphesiyle anne ve bebeğin yakılması önerisinde bile bulunurken ölümden sonra doğumun mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu açıkladı.
 


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