15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

9 banka bulunan mahallede noter yok

Balıkesir’in en büyük kırsal mahallesi olarak bilinen 15 bin nüfuslu Altınoluk’ta 9 banka şubesi bulunmasına rağmen noter hizmeti verilmiyor. Bölgedeki vatandaşlar, en yakın notere ulaşmak için 24 kilometre yol gitmek zorunda. 

13 Şubat 2018, Salı 11:47
9 banka bulunan mahallede noter yok
Balıkesir’i Çanakkale iline bağlayan sınır noktada bulunan ve Türkiye’nin tanınmış turizm beldeleri arasındaki yerini koruyan Altınoluk halkı bölgelerinde noter kurulmasını istiyor. 15 binin üzerinde nüfusa sahip olan Altınoluk’ta hali hazırda 9 banka şubesi hizmet gösterirken, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sakinleri de Altınoluk’un hizmetlerinden faydalanıyor. Kazdağları’nın eteklerinde konuşlanan şehir merkezi ve Çanakkale-Balıkesir Karayolu geçildiğinde Ege Denizi’ne olan kıyıları ve Mavi Bayraklı eşsiz plajlarıyla yaz aylarında nüfusu 200 kat artan Altınoluk’ta noter hizmeti almak isteyenler büyük bir zahmete girmek zorunda kalıyor. 

Bir resmi evrağını notere onaylatmak isteyen bölge sakinleri, kendilerine en yakın durumdaki Edremit ilçesine gitmek zorunda. Edremit ilçesinin Altınoluk’a uzaklığı ise 24 kilometre. Bu yol hattı boyunca konuşlandırılan tam 21 adet trafik sinyalizasyonu geçmek zorunda kalan vatandaşlar, notere ulaşmak için ortalama 30 ile 40 dakikayı gözden çıkartmak durumundalar. Yolun geri dönüşü ve noterde geçirilecek vakit te göz önünde bulundurulursa Altınoluk halkı bir noter işlemi için neredeyse günün yarısını ulaşıma harcıyor. Edremit ilçesinde ise ayrı noktalarda 5 adet noter hizmet gösteriyor. 

Artık Altınoluk’ta bir noter açılması gerektiğini söyleyen bölge halkı, yetkilileri göreve davet etti. Vatandaşlar, “Burada 9 banka hizmet vermesine rağmen bir noterimiz yok. Yetkililer neden burasını göz ardı ediyor anlayamıyoruz. Burada noter ihtiyacı hat safhada. Lütfen yetkililer sesimizi duysun ve burada bir noter kurulsun. Komşumuz olan Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesi halkı da neredeyse tüm hizmetlerini Altınoluk’tan karşılıyor. Buraya noter kurulduğunda Küçükkuyu halkı da buraya gelecek. Bu acil bir ihtiyaçtır. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

FETÖ’nün ‘mahrem abisi’ tutuklandı

FETÖ’nün ‘mahrem abisi’ tutuklandı
Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihar etti

Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihar etti
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları belli oldu

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları belli oldu
Türk askeri Aden Körfezi'nde bir yıl daha görev yapacak

Türk askeri Aden Körfezi'nde bir yıl daha görev yapacak
Savcılar eski başsavcı hakkında davacı oldu

Savcılar eski başsavcı hakkında davacı oldu
FETÖ sanığından korkunç itiraf: Tankla araçları ezdim

FETÖ sanığından korkunç itiraf: Tankla araçları ezdim
FETÖ sanıklarına hapis cezası

FETÖ sanıklarına hapis cezası

Konya'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Konya'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Eski istihbarat müdürüne 146, eski komisere 127 yıl hapis

Eski istihbarat müdürüne 146, eski komisere 127 yıl hapis
FETÖ davası kapsamında tutuklanan 6 iş adamına tahliye

FETÖ davası kapsamında tutuklanan 6 iş adamına tahliye
Giresun merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Giresun merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu