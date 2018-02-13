9 banka bulunan mahallede noter yok

Büşra Kamış

Balıkesir’i Çanakkale iline bağlayan sınır noktada bulunan ve Türkiye’nin tanınmış turizm beldeleri arasındaki yerini koruyan Altınoluk halkı bölgelerinde noter kurulmasını istiyor. 15 binin üzerinde nüfusa sahip olan Altınoluk’ta hali hazırda 9 banka şubesi hizmet gösterirken, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sakinleri de Altınoluk’un hizmetlerinden faydalanıyor. Kazdağları’nın eteklerinde konuşlanan şehir merkezi ve Çanakkale-Balıkesir Karayolu geçildiğinde Ege Denizi’ne olan kıyıları ve Mavi Bayraklı eşsiz plajlarıyla yaz aylarında nüfusu 200 kat artan Altınoluk’ta noter hizmeti almak isteyenler büyük bir zahmete girmek zorunda kalıyor.Bir resmi evrağını notere onaylatmak isteyen bölge sakinleri, kendilerine en yakın durumdaki Edremit ilçesine gitmek zorunda. Edremit ilçesinin Altınoluk’a uzaklığı ise 24 kilometre. Bu yol hattı boyunca konuşlandırılan tam 21 adet trafik sinyalizasyonu geçmek zorunda kalan vatandaşlar, notere ulaşmak için ortalama 30 ile 40 dakikayı gözden çıkartmak durumundalar. Yolun geri dönüşü ve noterde geçirilecek vakit te göz önünde bulundurulursa Altınoluk halkı bir noter işlemi için neredeyse günün yarısını ulaşıma harcıyor. Edremit ilçesinde ise ayrı noktalarda 5 adet noter hizmet gösteriyor.Artık Altınoluk’ta bir noter açılması gerektiğini söyleyen bölge halkı, yetkilileri göreve davet etti. Vatandaşlar, “Burada 9 banka hizmet vermesine rağmen bir noterimiz yok. Yetkililer neden burasını göz ardı ediyor anlayamıyoruz. Burada noter ihtiyacı hat safhada. Lütfen yetkililer sesimizi duysun ve burada bir noter kurulsun. Komşumuz olan Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesi halkı da neredeyse tüm hizmetlerini Altınoluk’tan karşılıyor. Buraya noter kurulduğunda Küçükkuyu halkı da buraya gelecek. Bu acil bir ihtiyaçtır. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.