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9 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

9 Şubat Cuma güncel altın fiyatları! Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor

9 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Haftanın son işlem gününde altın, günü yükselişle tamamladı. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor.

9 Şubat Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükseldi.  Altın kaç lira? Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 9 Şubat 2018 Cuma güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 161,60 liradan alınan gram altın 161,80 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

 
521 liradan alınan yarım altın 531 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altın 265 liradan satıldı.
 

TAM ALTIN NE KADAR?

 
Bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan,  bin 41 liradan tam altın bin 61 liradan, bin 65 liradan alınan 

 


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