9 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?

Haber Merkezi

Haftanın son işlem gününde altın, günü yükselişle tamamladı.ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor.9 Şubat Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükseldi. Altın kaç lira? Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı'da ise çeyrek altın kaç lira?İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 9 Şubat 2018 Cuma güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı’da 161,60 liradan alınan161,80 liradan satıldı.521 liradan alınan yarım altın 531 liradan ve 260 liradan alınan265 liradan satıldı.Bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, bin 41 liradanbin 61 liradan, bin 65 liradan alınan