Almanya'nın güneyinde bulunan Freiburg mahkemesi, Almanya Staufen'de yaşayan çocuğun annesi Türk kökenli Berrin Taha (48) ve üvey babası Christian Lais'i (39) 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bunun yanında, 12 yıllık hapis cezasına ek olarak, Lais'in önleyici gözaltında tutulmasına karar verdi.

Yapılan yargılama sonucunda çift, tecavüz, ağırlaştırılmış cinsel taciz, fuhuşa zorlama ve çocuk pornografisi dağıtımından ötürü suçlu bulundu. Mahkeme ayrıca, çocuğun istismar görüntülerinin kayda alındığını tespit etti. Çocuğun ise koruyucu aile yanına verildiği öğrenildi.

Öte yandan çiftin çocuğa ve istismar edilen başka bir genç kıza tazminat olarak toplam 42 bin 500 euro ödemesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca, çocuğa birçok kez cinsel istismarda bulunduğu öğrenilen bir İspanyol vatandaşını da 10 yıl hapisle cezalandırdı. Söz konusu istismar olayına dahil olduğu belirlenen ve çiftle birlikte geçen sonbahar tutuklanan 6 kişinin ise çeşitli davalarda cezalandırıldığı öğrenildi.

Ana arama motorlarının erişemediği ve özel bir yazılımla girilebilen bir internet alanı olan dark net'in ismi sıklıkla bu tür suçlarla birlikte anılıyor.