9 yaşındaki kızına tecavüz eden babadan iğrenç savunma: Çocuğumun kabızlık sorunu var

'ANNEMİN ÇAMAŞIRLARINI GİYDİRİP YERE YATIRDI'

37 YIL HAPSİ İSTENİYOR

'ÇOCUKLARIMDA KABIZLIK SORUNU VAR'

Senim Tanay

Diyarbakır’da anne ve babası ayrı yaşayan 9 yaşındaki M.Ö., geçen temmuz ayında annesi Z.Ö.’ye babasının cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Annenin şikayeti üzerine 4 çocuk babası M.S.Ö. (37) gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve suçlamaları reddeden baba M.S.Ö. tutuklandı, küçük kız da sağlık raporu için doktora sevk edildi. En son cinsel istismardan 5 gün sonra alınan raporda 1 ay boyunca babasının cinsel istismarına maruz kaldığını söyleyen kızım makatında taze kanamalı yırtık tespit edildi.Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesi alınan M.Ö., annesiyle birlikte anneannesinin evinde kaldığını, babası ve ağabeyi Y.Ö.’nün ise Diyarbakır’da ikamet ettiklerini belirterek şöyle dedi:Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli M.S.Ö. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', ’çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ ve 'tehdit' suçlarından 19-37 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı. Doktor raporuna dikkat çekilen iddianamede, şüphelinin savunmasında suçlamaları reddettiği ancak doktor raporu karşısında savunmasına itibar edilmediği belirtildi. İddianamede mağdurun 18 yaşından küçük ağabeyi Y.Ö. ve halasının oğlu Ö. hakkında ayrı soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık M.S.Ö.’nün yargılamasına Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İlk duruşmada ifadesi alınan sanık M.S.Ö., suçlamayı kabul etmediğini belirterek şöyle dedi:Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık M.S.Ö. hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.