9 yaşındaki kızına tecavüz eden babadan iğrenç savunma: Çocuğumun kabızlık sorunu var

Diyarbakır’da anne ve babası ayrı yaşayan 9 yaşındaki M.Ö., geçen temmuz ayında annesi Z.Ö.’ye babasının cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Annenin şikayeti üzerine 4 çocuk babası M.S.Ö. (37) gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve suçlamaları reddeden baba M.S.Ö. tutuklandı, küçük kız da sağlık raporu için doktora sevk edildi. En son cinsel istismardan 5 gün sonra alınan raporda 1 ay boyunca babasının cinsel istismarına maruz kaldığını söyleyen kızım makatında taze kanamalı yırtık tespit edildi.
'ANNEMİN ÇAMAŞIRLARINI GİYDİRİP YERE YATIRDI'
Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesi alınan M.Ö., annesiyle birlikte anneannesinin evinde kaldığını, babası ve ağabeyi Y.Ö.’nün ise Diyarbakır’da ikamet ettiklerini belirterek şöyle dedi:
"Okul bitmeden önce ağabeyim Y.Ö. beni döverek S. amcanın arabasına götürdü. Arabada babam, ağabeyim ve 2 kişi dava vardı. Beni büfeye götürüp içki içirmeye çalıştılar. İçmeyince meyve suyu verdiler. Babam beni buradan ninemin evine götürdü. Evde başka odaya götürerek anneme ait iç çamaşırlarını giydirdi. Daha sonra beni yere yatırarak cinsel istismarda bulundu. Kan ve beyaz bir sıvı gördüm. Diğer odaya giderek kapıyı kilitledim. Babam eğer bu olayı birisine söylersem beni ve annemi öldüreceğini söyledi. Yaklaşık 1 ay boyunca böyle yaptı. Bu sırada canım çok acıdı. Bağırmamam için ağmızı bantla ve iple kapattı. Babam bazen beni çağırıp çıplak filmler izletiyordu."
37 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli M.S.Ö. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', ’çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ ve 'tehdit' suçlarından 19-37 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı. Doktor raporuna dikkat çekilen iddianamede, şüphelinin savunmasında suçlamaları reddettiği ancak doktor raporu karşısında savunmasına itibar edilmediği belirtildi. İddianamede mağdurun 18 yaşından küçük ağabeyi Y.Ö. ve halasının oğlu Ö. hakkında ayrı soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.
'ÇOCUKLARIMDA KABIZLIK SORUNU VAR'
İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık M.S.Ö.’nün yargılamasına Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İlk duruşmada ifadesi alınan sanık M.S.Ö., suçlamayı kabul etmediğini belirterek şöyle dedi:
"İnsanın kendi kanından birine böyle bir şey yapması mümkün değil. Kayınbabam ile ailem arasında 13-14 yıldır husumet var. Olaydan önce telefonla kızımla görüştüm. Köye gidip kızım ve oğlumu aldım. 15 gün boyunca ben de kaldılar. Sonra annelerini göstermek için köye götürdüm. 10-15 gün sonra karakoldan arandım. Benim 4 çocuğumda irsi olarak kabızlık sorunu vardır. Daha önce eşim kabızlık sorununu gidermek için bazı yöntemler kullanıyordu. Kızım kendi isteğiyle yanıma geldi. Köyde kalmak istemediğini söyledi. Çocuklarıma içki içirmeye çalışmadım. Kızıma iç çamaşır giydirip cinsel istismarda bulunduğum doğru değil. Kızımın söylediği tek bir kelime doğru değil. Ben tekel bayide çalıştığım için beni kafir ilan ettiler. Kafire iftira atmak günah değilmiş. 4 çocuğum kabızlık sorunu çekiyor. Eşime onları hastaneye götürmesini söylüyordum ancak götürmüyordu. Eşim ve ailesiyle problemli olduğumdan iftira atıyorlar."
Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık M.S.Ö. hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Senim Tanay