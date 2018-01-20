90 bin camide kahraman askerimiz için dua edilecek

Mine Bozkurt

(TSK) Afrin’deki terör örgütü mensuplarına yönelik "" adıyla saat 17.00’den itibaren başlattığı harekat nedeniyle tüm din görevlilerine bir mesaj gönderenProf. Dr. Ali Erbaş, vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde bu akşam yatsı ve yarın sabah namazı öncesi veya sonrasında’nin okunmasını, ordumuza ve milletimize dua edilmesini istedi.