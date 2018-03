90. Oscar ödülleri: En parlak sahne, en sönük Oscar

ÖDÜLÜ SAĞLAMA ALDI



ZAFER POZU



HIRSIZLIK ŞOKU



ATEŞLİ KUTLAMA









'ANNEM İÇİN'



SÜPER JANE



GECENİN ÇILGINI



56 YILLIK ELBİSE



İŞTE KAZANANLAR

İdil Janet Demiray

’da geçen yıl tarihe geçen bir skandal yaşanmıştı. ‘’ ödülü açıklanırken(80) ve(77) yanlış filmi anons etmişti. İkili bu yıl yine aynı ödülü sundu.Yönetmen(53), ‘En İyi Film’ ödülünü almadan önce zarfı kontrol ederek geçen yıla esprili bir gönderme yaptı.Yanlış anons sonrası geçen yıl yerinden sevinçle ilk fırlayan oyuncu(29) olmuştu. Sunucu, gecenin başında “Her ödülde hemen ayağa kalkmayın” esprisi yaptı.(27) ‘Senden bahsediyorlar’ dercesine yanında oturan’u işaret ederek muziplik yaptı.Meksikalı yönetmen(53), ‘Suyun Sesi’ filmiyle hem ilk Oscar’ını hem de gecenin en büyük ödüllerini kazandı. ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Film’ Oscarlarını alan yönetmen, ödüllerini genç sinemacılara adadı, ‘Vazgeçmeyin” mesajı verdi.Amerikalı oyuncu(60), ‘’ filmi ile’ Oscar’ını aldı. Sahnede “Heyecandan bayılabilirim” diyen oyuncunun daveti üzerine, tüm kadın adaylar konuşmasını ayakta dinleyerek destekledi.Frances McDormand 1996’da ‘’ filmiyle aynı ödülü almıştı. Oyuncu, gece sonrası partide Oscar heykelciğini bıraktığı masada bulamayınca büyük bir kaos yaşandı.Ödülü çalan kişi, kameralardan tespit edildi. Ödül, oyuncuya geri verildi. Gözaltına alınanisimli konuğun, ödülü ne amaçla çaldığı araştırılıyor.Amerikalı oyuncu(49) ‘3 Bilboard Ebbing Çıkışı’ filmindeki performansıyla ilk Oscar’ını aldı. ‘’ ödülünü, 11 yıllık sevgilisi’e (43) adadı.İngiliz aktör Gary Oldman (59), ‘En Karanlık Saat’ filmi ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazandı. Filmde eski İngiltere Başbakanı Churchill’i canlandıran aktör, her sahnede yapılması 4 saat süren makyajla oynamıştı. Ödülü, 98 yaşındaki annesine adadı.Oscarlı efsanevi oyuncu Jane Fonda (80), gecede ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü takdim etti. Fransız moda evi Balmain’in özel hazırladığı elbisesi içinde gençlere taş çıkarttı.Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence (27) koltuğunun yerini şaşırınca salonu dolaşmaya üşendi. Koltuklar üzerinden atlayarak yerine geçti.Efsanevi aktris(86), törene ‘Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ını kazandığı 1962 yılında giydiği elbiseyle katılarak bir ilke imza attı.Elbisenin üzerinde küçük oynamalar yapan aktris, “56 yıl önceki elbisenin içine girebilmeyi kutlamam gerekiyordu” dedi.Amerikalı oyuncu Jenna Dewan Tatum (37) şıklığıyla nefes kesti.‘En İyi Kostüm Tasarım’ Oscar’ını kazanan Mark Bridges, jet hızıyla yaptığı ödül konuşmasıyla jet ski kazandı. Sahneye jet ski üzerinde çıkıp gecenin kapanışını yaptı.Gecenin yıldızı ödül alanlar yerine İspanyol oyuncuoldu. Kıyafeti, avize şekilleri ile kıyaslanan Hayek dünya gündemine oturdu.Suyun SesiGuillermo del Toro (Suyun Sesi)Frances McDormand (3 Billboard Ebbing Çıkışı)Gary Oldman (En Karanlık Saat)Allison Janney (I, Tonya)Sam Rockwell (3 Billboard Ebbing Çıkışı)Jordan Peele (Get Out)James Ivory (Beni Adınla Çağır)A Fantastic Woman - ŞiliIcarusEn Karanlık SaatPhantom ThreadDunkirkDunkirkCocoDear BasketballBlade Runner 2049DunkirkRoger Deakins (Blade Runner 2049)Suyun SesiAlexandre Desplat (Suyun Sesi)Remember Me (Coco)Suyun SesiThe Silent ChildNBA’in efsanevi yıldızlarından(39) yazdığı ‘Dear Basketball’ isimli film ile En İyi Kısa Animasyon Oscar’ını kazandı. 15 yıl önce tecavüzle suçlanan emekli basketçinin ödül alması tepki çekti.