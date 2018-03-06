90. Oscar ödülleri: En parlak sahne, en sönük Oscar

ÖDÜLÜ SAĞLAMA ALDI
Oscar
’da geçen yıl tarihe geçen bir skandal yaşanmıştı. ‘En İyi Film
’ ödülü açıklanırken Warren Beatty
(80) ve Faye Dunaway
(77) yanlış filmi anons etmişti. İkili bu yıl yine aynı ödülü sundu.
Yönetmen Guillermo del Toro
(53), ‘En İyi Film’ ödülünü almadan önce zarfı kontrol ederek geçen yıla esprili bir gönderme yaptı.
Yanlış anons sonrası geçen yıl yerinden sevinçle ilk fırlayan oyuncu Emma Stone
(29) olmuştu. Sunucu Jimmy Kimmel
, gecenin başında “Her ödülde hemen ayağa kalkmayın” esprisi yaptı.
Jennifer Lawrence
(27) ‘Senden bahsediyorlar’ dercesine yanında oturan Emma Stone
’u işaret ederek muziplik yaptı.
ZAFER POZU
Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro
(53), ‘Suyun Sesi’ filmiyle hem ilk Oscar’ını hem de gecenin en büyük ödüllerini kazandı. ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Film’ Oscarlarını alan yönetmen, ödüllerini genç sinemacılara adadı, ‘Vazgeçmeyin” mesajı verdi.
HIRSIZLIK ŞOKU
Amerikalı oyuncu Frances McDormand
(60), ‘3 Billboard Ebbing Çıkışı
’ filmi ile ‘En İyi Kadın Oyuncu
’ Oscar’ını aldı. Sahnede “Heyecandan bayılabilirim” diyen oyuncunun daveti üzerine, tüm kadın adaylar konuşmasını ayakta dinleyerek destekledi.
Frances McDormand 1996’da ‘Fargo
’ filmiyle aynı ödülü almıştı. Oyuncu, gece sonrası partide Oscar heykelciğini bıraktığı masada bulamayınca büyük bir kaos yaşandı.
Ödülü çalan kişi, kameralardan tespit edildi. Ödül, oyuncuya geri verildi. Gözaltına alınan Terry Bryant
isimli konuğun, ödülü ne amaçla çaldığı araştırılıyor.
ATEŞLİ KUTLAMA
Amerikalı oyuncu Sam Rockwell
(49) ‘3 Bilboard Ebbing Çıkışı’ filmindeki performansıyla ilk Oscar’ını aldı. ‘Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu
’ ödülünü, 11 yıllık sevgilisi Leslie Bibb
’e (43) adadı.
'ANNEM İÇİN'
İngiliz aktör Gary Oldman (59), ‘En Karanlık Saat’ filmi ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazandı. Filmde eski İngiltere Başbakanı Churchill’i canlandıran aktör, her sahnede yapılması 4 saat süren makyajla oynamıştı. Ödülü, 98 yaşındaki annesine adadı.
SÜPER JANE
Oscarlı efsanevi oyuncu Jane Fonda (80), gecede ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü takdim etti. Fransız moda evi Balmain’in özel hazırladığı elbisesi içinde gençlere taş çıkarttı.
GECENİN ÇILGINI
Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence (27) koltuğunun yerini şaşırınca salonu dolaşmaya üşendi. Koltuklar üzerinden atlayarak yerine geçti.
56 YILLIK ELBİSE
Efsanevi aktris Rita Moreno
(86), törene ‘Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ını kazandığı 1962 yılında giydiği elbiseyle katılarak bir ilke imza attı.
Elbisenin üzerinde küçük oynamalar yapan aktris, “56 yıl önceki elbisenin içine girebilmeyi kutlamam gerekiyordu” dedi.
Amerikalı oyuncu Jenna Dewan Tatum (37) şıklığıyla nefes kesti.
‘En İyi Kostüm Tasarım’ Oscar’ını kazanan Mark Bridges, jet hızıyla yaptığı ödül konuşmasıyla jet ski kazandı. Sahneye jet ski üzerinde çıkıp gecenin kapanışını yaptı.
Gecenin yıldızı ödül alanlar yerine İspanyol oyuncu Salma Hayek
oldu. Kıyafeti, avize şekilleri ile kıyaslanan Hayek dünya gündemine oturdu.
En İyi Film:
İŞTE KAZANANLAR
Suyun Sesi
En İyi Yönetmen:
Guillermo del Toro (Suyun Sesi)
En İyi Kadın Oyuncu:
Frances McDormand (3 Billboard Ebbing Çıkışı)
En İyi Erkek Oyuncu:
Gary Oldman (En Karanlık Saat)
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu:
Allison Janney (I, Tonya)
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu:
Sam Rockwell (3 Billboard Ebbing Çıkışı)
En İyi Özgün Senaryo:
Jordan Peele (Get Out)
En İyi Uyarlama Senaryo:
James Ivory (Beni Adınla Çağır)
En İyi Yabancı Film:
A Fantastic Woman - Şili
En İyi Belgesel:
Icarus
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
En Karanlık Saat
En İyi Kostüm:
Phantom Thread
En İyi Ses Kurgusu:
Dunkirk
En İyi Ses Miksajı:
Dunkirk
En İyi Animasyon Filmi:
Coco
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Dear Basketball
En İyi Görsel Efekt:
Blade Runner 2049
En İyi Film Kurgusu:
Dunkirk
En İyi Görüntü Yönetmeni:
Roger Deakins (Blade Runner 2049)
En İyi Film Müziği:
Suyun Sesi
En İyi Özgün Müzik:
Alexandre Desplat (Suyun Sesi)
En İyi Özgün Şarkı:
Remember Me (Coco)
En İyi Yapım Tasarımı ve Set Dekorasyonu:
Suyun Sesi
En İyi Kısa Film:
The Silent Child
NBA’in efsanevi yıldızlarından Kobe Bryant
(39) yazdığı ‘Dear Basketball’ isimli film ile En İyi Kısa Animasyon Oscar’ını kazandı. 15 yıl önce tecavüzle suçlanan emekli basketçinin ödül alması tepki çekti.
İdil Janet Demiray