93 yaşındaki caz sanatçısı İlham Gencer yeniden askerlik yapmak istiyor

"2023'e 5 sene kaldı, vasiyetimdir..."

Can Hakman

İlerleyen yaşına rağmen haftanın 7 günü'de müzik yapmaya devam eden sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli bir duruşu olduğunun altını çizerek, kendisini sahnedeyken anlatabildiğini söyledi.Gencer, en büyük idolününolduğunu dile getirerek, "Burada caz yapıyorum ama hiçbir zaman Türk olduğumu ve Atatürk'ü sevdiğimi saklamadım. Milliyetçiyim." ifadelerini kullandı.'ni de dinleyicilerine okuyan usta caz sanatçısı, şunları kaydetti:"Atatürk, 1927 yılında okuduğu Gençliğe Hitabesi'nde bugünleri gösteriyor. Büyük Atatürk'ten Allah razı olsun. Onun yolunda gidiyoruz hepimiz. Ordumuz şimdi savaşa girdi. Hiç kimsenin başka şansı yok. Türk milleti bir ordudur zaten. Millet olarak da biz orduyuz. Yarın, öbür gün hiç belli olmaz, ben bile gönüllü yazılabilirim. Kabul etmezler ama yazılabilirim. Kan verebilirim. Zaten zaman zaman'a kan vermişimdir."İlham Gencer, tüm şehitlerin ruhlarının şad olması dileğinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Siyasiler de söylüyor ama ben bir müzisyen olarak bunu söylüyorum. Samimiyetim ve içtenliğimle söylüyorum bunları. Hiçbir şey beklemiyorum. Bunu politikaya sokanlar da olabilir. Ama ben bir evlat olarak, Atatürk'ün genci olarak kendimi öyle görüyorum." diye konuştu.Son 8 yıldır haftanın her günü aynı otelde müzik yaptığını dile getiren sanatçı, 80 yıldır sahnede olduğunu söyledi.Sanatçı, izinli günü olmadığını sözlerine ekleyerek, "İzin olmaması daha iyi, çünkü ben bir gün piyano çalmazsam muhakkak ölürüm. Bu benim için yemek içmek gibi bir şey. Öyle öğrendim. Annemle babamla konuşmayı, yemek yemeyi nasıl öğrenmişsem, piyanoyu çalmayı da öyle öğrendim. Piyano benim tüm azalarımla beraber. Hiç çalmasam evde çalarım. Ancak büyük bir rahatsızlık, ameliyat geçirdiysem, ki geçirdim, o zaman çalamadım. O zaman da ameliyattan sonra iki misli antrenman yaptım. Bir saat çalışıyorsam, 2 saat çalışıyorum o zaman antrenman yapıyorum."Gencer, cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla bir beste yaptığını sözlerine ekleyerek, "Burada herkese öğretiyorum bestemi. Çünkü 2023'e 5 sene kaldı. Belki ben olmam. Vasiyet ediyorum size, siz bunu telefonlarınıza çekin. Ben o zaman rahat rahat uçarım. Allah uzun ömür versin. Olur veya olmaz ama gözüm arkada kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.