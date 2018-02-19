95 yeni öte gezegen keşfedildi

YÖRÜNGESİNDE ÖTE GEZEGEN BARINDIRAN EN PARLAK YILDIZ

Nazlı Erdol

Gökbilimciler,'ndedışında 95 yeni öte gezegenin varlığını keşfetti.'nın'nun verilerini kullanan uluslararası araştırma ekibi, teleskobun 'K2 misyonu' adı verilen, keşif faaliyetinin yeni safhasında uzay boşluğunda konumunu tespit ettiği 275 yeni gök cismi üzerinde inceleme yaptı. İncelemede, 149'unun gerçek öte gezegen olduğu ve bunlardan da 95'inin varlığının ilk kez keşfedildiği belirlendi.Danimarka Teknik Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Uzay Enstitüsü'nde doktora çalışması yürüten ABD'li Andrew Mayo'nun önderlik ettiği araştırmada, teleskobun 2014'ten bu yana farklı görüş açılarından kaydettiği optik görüntüleri inceleyen araştırmacılar, olası gezegen adaylarının etrafında döndükleri yıldızda bıraktıkları gölge izlerini, gezegenlerin kendi görüntüleriyle karşılaştırarak doğrulama olanağı buldu.Araştırmacılar bu süreçte bugüne kadar Güneş Sistemi dışında yörüngesinde bir gezegen olduğu tespit edilen en parlak yıldızı da keşfetti. 'HD 212657' adı verilen yıldız etrafında, Dünya zamanıyla 10 günlük bir yörünge üzerinde bir öte gezegen devridaim ediyor.Yeni bulgularla K2 misyonunun varlığını doğruladığı yeni öte gezegen sayısı da 300'e ulaştı.Araştırmanın bulguları 'Astronomical Journal' dergisinde yayımlandı.