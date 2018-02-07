98 yaşındaki anne 80 yaşındaki oğluna bakıyor

'BANA ANNELİK YAPMAYI ASLA BIRAKMA'

Mine Bozkurt

Ada Keating ve oğlu Tom, hep birlikte yaşadı ve eşi öldükten sonra da evlenmedi.Tom, yaşlandığı ve daha çok bakıma ihtiyaç duyduğu için 2016 yılında Liverpool'daki huzurevine taşındı. Bir yıl sonra anne Keating'de oğluna yardımcı olabilmek için oğlunun yanına taşındı.Eski hemşire olan anne Keating, her gece oğlunu 'iyi geceler' diyerek uyutuyor. 'Bana annelik yapmayı asla bırakma' diyen Tom, annesi yanına taşındığı için oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor.Bakım evinin müdürü Philip Daniels, bir anne ve oğlun aynı huzurevinde olmasının sık rastlanan bir şey olmadığını dile getirerek 'Onların olabildiğince birlikte vakit geçirebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz' dedi.