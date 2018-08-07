A Milli Erkek Takımımızın aday kadrosu açıklandı

2019 FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası elemeleri kapsamında 14 Eylül’de Ankara’da Karadağ ve 17 Eylül’de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımızın 19 kişilik aday kadrosu açıklandı.

31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etmek için Eylül ayı içinde iki önemli maça çıkacak olan Ay-yıldızlı ekibimiz, 13 Ağustos’ta toplanarak İstanbul’da kampa girecek.

19 Ağustos’ta hazırlıklarının ikinci ayağı için Slovenya’ya gidecek olan A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız, hazırlıklarına 30 Ağustos’ta İstanbul’da devam edecek. 7-8 Eylül tarihleri arasında Almanya’da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya’nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan Türkiye, hazırlıklarını 10-13 Ağustos’ta Ankara’da düzenlenecek kampla tamamlayacak.

Aday kadro şu şekilde:

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

J. Metecan Birsen - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

A. Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

Rıdvan Öncel - Banvit

Kartal Özmızkrak - Darüşşafaka Basketbol

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray

Ege Arar - Galatasaray

Ayberk Olmaz - Galatasaray

Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka

Metin Türen - Türk Telekom

Berkan Durmaz - Tofaş

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD

Ömer Faruk Yurtseven - Georgetown University/ ABD

Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv / İSRAİL

Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks / ABD

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD

Semih Erden