A Milli Erkek Takımımızın aday kadrosu açıklandı
2019 FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası elemeleri kapsamında 14 Eylül’de Ankara’da Karadağ ve 17 Eylül’de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımızın 19 kişilik aday kadrosu açıklandı.
2019 FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası elemeleri kapsamında 14 Eylül’de Ankara’da Karadağ ve 17 Eylül’de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımızın 19 kişilik aday kadrosu açıklandı.
31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etmek için Eylül ayı içinde iki önemli maça çıkacak olan Ay-yıldızlı ekibimiz, 13 Ağustos’ta toplanarak İstanbul’da kampa girecek.
19 Ağustos’ta hazırlıklarının ikinci ayağı için Slovenya’ya gidecek olan A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız, hazırlıklarına 30 Ağustos’ta İstanbul’da devam edecek. 7-8 Eylül tarihleri arasında Almanya’da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya’nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan Türkiye, hazırlıklarını 10-13 Ağustos’ta Ankara’da düzenlenecek kampla tamamlayacak.
Aday kadro şu şekilde:
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
J. Metecan Birsen - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
A. Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
Rıdvan Öncel - Banvit
Kartal Özmızkrak - Darüşşafaka Basketbol
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray
Ege Arar - Galatasaray
Ayberk Olmaz - Galatasaray
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka
Metin Türen - Türk Telekom
Berkan Durmaz - Tofaş
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD
Ömer Faruk Yurtseven - Georgetown University/ ABD
Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv / İSRAİL
Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks / ABD
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD
Semih Erden