A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kadrosu açıklandı

2019 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası
’na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat’ta deplasmanda Beyaz Rusya
ve 14 Şubat’ta da İstanbul’da Estonya
ile karşılaşacak olan A Kadın Milli Basketbol Takımı,
4 Şubat tarihinde kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Kamp için İdari ve teknik kadro ile 16 kişilik sporcu kadrosu da belli oldu. Kadroda Fenerbahçe
’den 5, Yakın Doğu Üniversitesi
’nden 4 oyuncu yer aldı.
İdari ve teknik kadro ile 16 kişilik sporcu listesi şöyle:
Teknik ve idari kadro
Zeynep Gül Ene - A Kadın Milli Takım Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Kadın Milli Takım İdarecisi - TBF
Ekrem Memnun - A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü - TBF
Aziz Akkaya - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü - Beşiktaş JK
Emre Vatansever - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü - Yakın Doğu Üniversitesi
Selen Erdem - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü
İsmet Aziz - Kondisyoner - Beşiktaş JK
Metin Uzun - Doktor - Acıbadem Sağlık Grubu
Merve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık Grubu
Sezer Karahasan - Masör - Beşiktaş JK
Cihan Fidan - Masör - Beşiktaş JK
Neşe Ceylan - Diyetisyen - Acıbadem Sağlık Grubu
Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF
Oyuncu listesi
Melis Gülcan - Abdullah Gül Üniversitesi
Elif Emirtekin - Botaş
Esra Ural Topuz - Fenerbahçe
Ayşe Cora - Fenerbahçe
Pelin Derya Bilgiç - Fenerbahçe
Tuğçe Canıtez - Fenerbahçe
Tilbe Şenyürek - Fenerbahçe
Işıl Alben - Galatasaray
Hülya Çoklar - Hatay Büyükşehir Belediyesi
Merve Aydin - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İlayda Güner - İstanbul Üniversitesi
Asena Yalçın - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Olcay Çakır Turgut - Yakın Doğu Üniversitesi
Kuanitra Holingsvorth - Yakın Doğu Üniversitesi
Bahar Çağlar - Yakın Doğu Üniversitesi
Cansu Köksal - Yakın Doğu Üniversitesi
Erdinç Şahin