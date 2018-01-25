A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kadrosu açıklandı

Erdinç Şahin

2019 yılında düzenlenecek’na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat’ta deplasmandave 14 Şubat’ta da İstanbul’daile karşılaşacak olan4 Şubat tarihinde kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Kamp için İdari ve teknik kadro ile 16 kişilik sporcu kadrosu da belli oldu. Kadroda’den’nden 4 oyuncu yer aldı.Zeynep Gül Ene - A Kadın Milli Takım Menajeri - TBFOrhan Demirel - A Kadın Milli Takım İdarecisi - TBFEkrem Memnun - A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü - TBFAziz Akkaya - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü - Beşiktaş JKEmre Vatansever - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü - Yakın Doğu ÜniversitesiSelen Erdem - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörüİsmet Aziz - Kondisyoner - Beşiktaş JKMetin Uzun - Doktor - Acıbadem Sağlık GrubuMerve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık GrubuSezer Karahasan - Masör - Beşiktaş JKCihan Fidan - Masör - Beşiktaş JKNeşe Ceylan - Diyetisyen - Acıbadem Sağlık GrubuBarış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBFMelis Gülcan - Abdullah Gül ÜniversitesiElif Emirtekin - BotaşEsra Ural Topuz - FenerbahçeAyşe Cora - FenerbahçePelin Derya Bilgiç - FenerbahçeTuğçe Canıtez - FenerbahçeTilbe Şenyürek - FenerbahçeIşıl Alben - GalatasarayHülya Çoklar - Hatay Büyükşehir BelediyesiMerve Aydin - Hatay Büyükşehir Belediyesiİlayda Güner - İstanbul ÜniversitesiAsena Yalçın - Mersin Büyükşehir BelediyesiOlcay Çakır Turgut - Yakın Doğu ÜniversitesiKuanitra Holingsvorth - Yakın Doğu ÜniversitesiBahar Çağlar - Yakın Doğu ÜniversitesiCansu Köksal - Yakın Doğu Üniversitesi