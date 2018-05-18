A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda Galatasaray'dan futbolcu bulunmuyor.

18 Mayıs 2018, Cuma 15:22
A A

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

Kaleciler: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan,

Defans: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Gürler, Yunus Mallı,

Forvet: Cenk Tosun, Umut Bulut

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER