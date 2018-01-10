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A Milli Takım, Rusya ile karşılaşacak

Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya ile 5 Haziran’da hazırlık maçı oynayacak

A Milli Takım, Rusya ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, Rusya ile 5 Haziran’da hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahibi Rusya ile oynanacak karşılaşmanın yeri ve başlangıç saati daha sonra duyurulacak.

Türkiye ile Rusya, Sovyetler Birliği dönemi dahil olmak üzere A milli takımlar düzeyinde daha önce 18 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı takım bu maçlarda 3 galibiyet alırken, Rusya 14 karşılaşmayı kazandı, 1 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Türkiye’nin 8 golüne, Rusya 32 golle cevap verdi.

İki ekip son kez 31 Ağustos 2016’da Antalya’da özel maçta karşılaşmış ve mücadele golsüz sona ermişti.

A Milli Futbol Takımı ayrıca, 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti, 28 Mayıs’ta da İran ile Türkiye’de hazırlık maçları yapacak.
 

 


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