A Milli Takım, Rusya ile karşılaşacak

Erdinç Şahin

ile’da hazırlık maçı yapacak.'ndan yapılan açıklamaya göre,’na ev sahibiile oynanacak karşılaşmanın yeri ve başlangıç saati daha sonra duyurulacak.dönemi dahil olmak üzere A milli takımlar düzeyinde daha önce 18 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı takım bu maçlarda 3 galibiyet alırken, Rusya 14 karşılaşmayı kazandı, 1 mücadele ise beraberlikle sona erdi.’nin 8 golüne,32 golle cevap verdi.İki ekip son kez 31 Ağustos 2016’da Antalya’da özel maçta karşılaşmış ve mücadele golsüz sona ermişti.ayrıca,, 28 Mayıs’ta da İran ile’de hazırlık maçları yapacak.