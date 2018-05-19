AA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkanlar’da suikast ihbarları var

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu” ihbarı geldi.

KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Önümüzdeki dönemde Balkanlar'a gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

İÇ POLİTİKA MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK

Öte yandan Erdoğan’ın Saraybosna’ya yapacağı ziyaretin, Bosna Hersek’te 7 Ekim’de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde bu ülkenin muhalefeti tarafından iç politika malzemesi olarak kullanılacağı öne sürüldü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç liderliğindeki Demokratik Eylem Partisi’ne muhalif grupların, ziyaret sırasında Erdoğan’ı protesto edeceği belirlendi. Muhalefetin, Skenderija Meydanı’nda düzenleyeceği protesto mitingine katılımı geniş tutmak için sosyal medyadan çağrı yaptığı ortaya çıktı.

AA



