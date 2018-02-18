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AB Bakanı Çelik, Adana'da tecavüze uğrayan küçük kızın ailesini ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Adana'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesini ziyaret etikten sonra yaptığı açıklamada, "Devlet olarak hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

AB Bakanı Çelik, Adana'da tecavüze uğrayan küçük kızın ailesini ziyaret etti
AB Bakanı Ömer Çelik, Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti Milletvekili Orhan Karasayar ile geniş güvenlik önlemleri altında tacize uğrayan küçük kızın ailesini ziyaret etti. Bakan Çelik bir saati aşkın görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı.

YAVRUMUZUN GÜZEL BİR GELECEĞE SAHİP OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GEREKENİ YAPACAĞIZ

Çelik şöyle konuştu: "Çok büyük bir acı çekiyoruz, bu acıyı unutmak mümkün değil. Ama bundan sonrasında çocukların geleceği var. Çok da güzel bir çocuk, pırıl pırıl bir çocuk, çok zeki bir çocuk. Aile, hepimiz bütün milletimiz, büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acıyı atlatmak hiç birimiz için kolay olmayacak. Tabi ki buna gereken ceza verilecektir. Devlet olarak, hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Toplum olarak da üzerimize düşenleri yapmamız lazım. Bu konulara daha fazla kafa yormamız, uzmanların görüşlerini daha çok dinlememiz, nasıl tedbirler alınacak bunlar konusunda daha fazla kafa yormamız lazım. Ailenin normal hayatına dönmesi için bu çocukların travmayı atlatabilmesi için hepimizin yardımcı olması gereken hususlar var. Çok güzel insanlar. Haklı olarak bir yandan bu acıyı çok çekiyorlar. Bir yandan da Afrin'deki Mehmetçiğe dua ediyorlar. Böylesine güzel insanlar. Allah bir daha kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Herkesin çocuğunu kendisine bağışlasın. Allah muhafaza etsin. Bundan sonra da bu yavrumuzun daha güzel bir geleceğe sahip olması bu günlerin geride kalması için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım."

AB Bakanı Ömer Çelik, açıklaması sırasında çevresinde toplananlara da aileye destek olmalarını istedi.

DHA


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