AB Bakanı Ömer Çelik'ten flaş Hollanda açıklaması!

Serap Belovacıklı

Hollanda Parlamentosu'nda, 1915 olaylarının tartışıldığı oturum sonrası koalisyon hükümetinde bulunan Hristiyan Birlik Partisi (CU) Milletvekili Joel Voordewind, iddiaların "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için önerge sundu.Parlamento'da 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullandı.1915 olayları ile ilgili Ermenilerin iddialarının tanınması dışında, 24 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan anma törenlerinde Hollanda'nın bakan düzeyinde temsil edilmesi de büyük çoğunlukla kabul edildi.Hollanda hükümetinin konuyu "Ermeni soykırım sorunu" yerine "Ermeni soykırımı" olarak tanımlaması için yapılan oylamada ise teklif 60'a karşı 85 oyla reddedildi.AB Bakanı Ömer Çelik konuya ilişkin gazetecilere konuştu. Çelik, "Hollanda'nın 1915 kararını kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir.Bir parlamento konuya vakıf olmadan karar almıştır. Bu karar sonucunda ortaya çıkan şey bu çözümün konuşulmasına çözümüne hizmet etmez. Bizim arzu ettiğimiz Srebrenitsa soykırımı konusunda son derece yanlış işlere imza atmış olan Hollanda'nın daha dikkatli harekete etmesi gerektiğiydi. Bu kararı kınıyoruz" dedi.