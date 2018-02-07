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AB Bakanı Ömer Çelik'ten flaş vize açıklaması!

AB Bakanı Ömer Çelik,"Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın AB Komsiyonu'na bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" dedi.

07 Şubat 2018, Çarşamba 11:17
AB Bakanı Ömer Çelik'ten flaş vize açıklaması!
AB Bakanı Ömer Çelik,  TBBMM AB Uyum Komisyonu Başkan ve Üyeleri ile biraraya gelerek açıklamalarda bulundu.


"VİZE İLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK"


Çelik, "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" şeklinde konuştu. 


"BU CÜMLEYİ AÇIKÇA KINIYORUM"


Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin Çelik, "Türkiye’ye dönük bu roket saldırılarında hayatını kaybeden  vatandaşlarımız ile ilgili saygı duruşunda bulunmaları gerekir. Bundan bahsetmeden sivil kayıplardan bahsetmeleri terörle mücadele konusunda bir kere daha Avrupa Birliği’nin ilkesel yaklaşıp yaklaşmadığı konusundaki kaygılarımızı, endişelerimizi arttırmaktadır. Bu konuda liste kabarıktır. Diyorlar ki Türkiye; ’BM’nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele etmelidir’ bu cümleyi açıkça kınıyorum. Türkiye tabi ki BM’nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele ediyor. YPG eşittir PKK iken YPG terör örgütü kabul edilmiyor diye bizim topraklarımıza yapılan saldırılara karşı mücadeleden vaz mı geçmemiz gerekiyor?" ifadelerini kullandı. 


"YPG, SDG EŞİTTİR PKK’DIR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"


Çelik, "YPG-SDG diye bir şey yok. YPG, SDG eşittir PKK’dır terör örgütüdür. Etiketlerle oynamanın bir anlamı yok. Türkiye tamamen meşru bir pozisyondadır" dedi.


TÜRKİYE- AB ZİRVESİ  26 MART’TA VARNA’DA


Türkiye AB ilişkilerine ilişkin Çelik, "AB’ye çağrı yapıyorduk. Türkiye ile AB arasında bir zirve yapılmalıdır demiştik şimdi Türkiye’ye resmi olarak bildirilmiştir. 26 Mart tarihinde Türkiye ile AB arasında Varna’da Bulgaristan’ın dönem başkanlığının girişimi çerçevesinde bir zirve olacaktır.

Türkiye -AB meselelerinin ele alındığı bundan sonra nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda bir zirve olacaktır" dedi.
 


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