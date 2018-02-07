AB Bakanı Ömer Çelik'ten flaş vize açıklaması!



"VİZE İLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK"



"BU CÜMLEYİ AÇIKÇA KINIYORUM"



"YPG, SDG EŞİTTİR PKK’DIR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"



TÜRKİYE- AB ZİRVESİ 26 MART’TA VARNA’DA

Serap Belovacıklı

AB Bakanı Ömer Çelik, TBBMM AB Uyum Komisyonu Başkan ve Üyeleri ile biraraya gelerek açıklamalarda bulundu.Çelik, "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" şeklinde konuştu.Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin Çelik, "Türkiye’ye dönük bu roket saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile ilgili saygı duruşunda bulunmaları gerekir. Bundan bahsetmeden sivil kayıplardan bahsetmeleri terörle mücadele konusunda bir kere daha Avrupa Birliği’nin ilkesel yaklaşıp yaklaşmadığı konusundaki kaygılarımızı, endişelerimizi arttırmaktadır. Bu konuda liste kabarıktır. Diyorlar ki Türkiye; ’BM’nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele etmelidir’ bu cümleyi açıkça kınıyorum. Türkiye tabi ki BM’nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele ediyor. YPG eşittir PKK iken YPG terör örgütü kabul edilmiyor diye bizim topraklarımıza yapılan saldırılara karşı mücadeleden vaz mı geçmemiz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.Çelik, "YPG-SDG diye bir şey yok. YPG, SDG eşittir PKK’dır terör örgütüdür. Etiketlerle oynamanın bir anlamı yok. Türkiye tamamen meşru bir pozisyondadır" dedi.Türkiye AB ilişkilerine ilişkin Çelik, "AB’ye çağrı yapıyorduk. Türkiye ile AB arasında bir zirve yapılmalıdır demiştik şimdi Türkiye’ye resmi olarak bildirilmiştir. 26 Mart tarihinde Türkiye ile AB arasında Varna’da Bulgaristan’ın dönem başkanlığının girişimi çerçevesinde bir zirve olacaktır.Türkiye -AB meselelerinin ele alındığı bundan sonra nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda bir zirve olacaktır" dedi.