SON DAKİKA

AB'den İsrail'e idam tepkisi

İsrail'in idam cezasını getirmek istemesine Avrupa Birliği'nden tepki geldi.

AB'den İsrail'e idam tepkisi
AB'nin İsrail'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İdam insan onuruna aykırıdır, insanlık dışı alçaltıcı bir uygulamadır. Kanıtlanmış hiçbir caydırıcılığı yoktur. Adli hataların geri çevrilemez ölümlere neden olmasını sağlar." ifadelerine yer verildi.

"Terör suçu işlediği" iddia edilen kişilere idam cezası getirmeyi öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu tasarı, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 3 kişiyi öldüren Filistinli için gündeme geldi. Tasarıda Filistinlilerin ismi zikredilmese de, tasarının sahibi Avigdor Liberman'ın açıklamaları idam cezasının sadece Filistinlilere uygulanmak istendiğini açıkça ortaya koyuyor.

Liberman, "Yahudi kanı uzuz değildir." diyerek tasarının hedefinin Filistinliler olduğuna işaret etmişti.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ölümcül fırtınalar Avrupa'da üç kişiyi öldürdü

Ölümcül fırtınalar Avrupa'da üç kişiyi öldürdü
İdlib'e hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

İdlib'e hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti
Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık tutacak keşif

Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık tutacak keşif
Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu

Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu
ABD'de aşırı soğuklar 16 can aldı

ABD'de aşırı soğuklar 16 can aldı
KFC, Trump'ı örnek alıp McDonald's'a seslendi: Benim de masamda bir hamburger var

KFC, Trump'ı örnek alıp McDonald's'a seslendi: Benim de masamda bir hamburger var
İsrail Gazze'deki tarım alanlarını bombaladı

İsrail Gazze'deki tarım alanlarını bombaladı
İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı

İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı
Fransa'dan İran eleştirisi: Bizi savaşa götürecek açıklamalar

Fransa'dan İran eleştirisi: Bizi savaşa götürecek açıklamalar
İranlı gençlerden Atatürk paylaşımı

İranlı gençlerden Atatürk paylaşımı
ABD'de aşırı soğuklar can aldı

ABD'de aşırı soğuklar can aldı