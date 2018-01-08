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AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu ek yaptırım kararı alındığını açıkladı

AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar
Bu kapsamda, Kuzey Kore'ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde 16 kişi ve 1 kurum daha AB'nin yaptırım listesine eklendi.

Açıklamada, AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 54 kurum ve 79 kişi bulunduğu, buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 10 şirkete daha yaptırım uygulanmakta olduğu da bildirildi.

İLK YAPTIRIM 2016'DA BAŞLAMIŞTI


AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006 yılında başlamıştı.
Daha önce yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptırımlar çerçevesinde, ülkeye rafine petrol ürünleri ve ham petrol satışı ile AB yatırımları tamamen yasaklanmıştı.

Ayrıca, AB ülkelerinde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının ülkelerine gönderebilecekleri işçi dövizi 15 bin eurodan 5 bin euroya düşürülmüş, AB ülkelerinde bulunan Kuzey Kore vatandaşlarının çalışma izinlerinin yenilenmemesine de karar verilmişti.

AA


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