AB'den Myanmar ordusuna kınama

AB Konseyi Myanmar ordusu ve güvenlik güçleri tarafından işlenen tecavüz ve cinayet dahil tüm sistematik insan hakları ihlallerini kınıyor

AB'den Myanmar ordusuna kınama
Avrupa Birliği (AB), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanların durumunun ciddiyetine dikkati çekerek, Myanmar ordusu ve güvenlik güçleri tarafından işlenen insan hakları ihlallerini kınadı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar hükümetine yerlerinden edilen kişilere ülkelerine dönmeleri için gerekli güvenli koşulları oluşturması çağrısında bulunuldu.

Arakan eyaletindeki durumun ciddiyetini koruduğu belirtilen açıklamada, "AB Konseyi, Myanmar ordusu ve güvenlik güçleri tarafından işlenen tecavüz ve cinayet dahil olmak üzere tüm sistematik insan hakları ihlallerini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Konseyi'nin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye derhal Myanmar'a yönelik mevcut silah ve teçhizat ambargosu ve insan hakları ihlallerinden sorumlu üst düzey askeri yetkililere yönelik kısıtlayıcı tedbirleri genişletmesi için çağrıda bulunduğu da kaydedildi.


AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İran'da eğitim uçağı düştü

İran'da eğitim uçağı düştü
Kenya'da başkentin göbeğinde safari heyecanı

Kenya'da başkentin göbeğinde safari heyecanı
Son dakika! Papua Yeni Gine'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Papua Yeni Gine'de 6.0 büyüklüğünde deprem
Sevgilisinin 13 yaşındaki oğluna tecavüz etti! Cesedi kendi oğluna taşıttı

Sevgilisinin 13 yaşındaki oğluna tecavüz etti! Cesedi kendi oğluna taşıttı
Boko Haram'ın kaçırdığı 110 kız öğrenci için aramalar devam ediyor

Boko Haram'ın kaçırdığı 110 kız öğrenci için aramalar devam ediyor
ABD'den Kuzey Kore açıklaması

ABD'den Kuzey Kore açıklaması
İtalya'da Berlusconi'den 'cumhurbaşkanlığına' yeşil ışık

İtalya'da Berlusconi'den 'cumhurbaşkanlığına' yeşil ışık
Milano Moda Haftası'nda defileye 'drone'lar çıktı

Milano Moda Haftası'nda defileye 'drone'lar çıktı
New York Post’un ‘ülkesiz takım’ nitelemesi sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı

New York Post’un ‘ülkesiz takım’ nitelemesi sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı
İngiltere'nin Leicester kentindeki bir binada patlama: 4 ölü

İngiltere'nin Leicester kentindeki bir binada patlama: 4 ölü
Papua Yeni Gine'de deprem

Papua Yeni Gine'de deprem