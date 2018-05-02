AB’den 'radikal' çözüm: Üye ülkelere yeni yaklaşım

Üye ülkelerinden bazılarının hukukun üstünlüğü alanındaki ilke ve kurallara uymamasıyla başa çıkamayan Avrupa Birliği Komisyonu’ndan radikal bir öneri geldi

AB’den 'radikal' çözüm: Üye ülkelere yeni yaklaşım
Hukukun üstünlüğüne saygıyı tam anlamıyla sağlayabilmek için mali unsurların devreye sokulması gündemde. Komisyon’un önerisine göre hukukun üstünlüğünde gerileme yaşanan üye ülkelerin Birlik fonlarına erişimi kısıtlanabilecek.

Önerilen önlemler, hukukun üstünlüğü alanında yaşanacak olası gerilemenin ciddiyet düzeyine bağlı olarak ilgili ülkenin fonlara erişiminin askıya alınmasına, fonlarda kesintiye gidilmesine ya da erişime kısıtlama getirilmesine olanak sağlıyor.

OYBİRLİĞİ ARANMAYACAK


Bir üye ülke için yaptırım uygulanabilmesi için AB Komisyonu’nun bu doğrultuda öneride bulunması gerekecek. Öneri doğrultusunda karar alınması için ise oybirliği aranmayacak.

Yaptırım kararı nitelikli oy çokluğuyla bloke edilebilecek. Çok yıllı bütçenin detaylarını Avrupa Parlamentosu’nda açıklayan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, önlemlerin spesifik bir üye ülkeyi hedef almadığını söyledi. Juncker, herhangi bir ülke adı telaffuz etmese de önlemler son dönemde AB kural ve ilkelerine uymama konusunda ısrarlı bir tavır içinde olan Macaristan ve Polonya’nın tavır değişikliğine gitmemesi üzerine gündeme geldi.

 1.28 TRİLYON EURO


 AB Komisyonu yeni yaklaşımıyla ileride benzer sorunlar yaşanması durumunda bunun sadece siyasi değil mali sonuçlarının da olacağı mesajı vermeye çalışıyor. Yeni yaklaşımın pratikte AB Komisyonu’nun planladığı şekilde işleyip işlemeyeceği ise henüz net değil. AB’nin 2021-2027 dönemini kapsayacak bütçesi toplamda 1.28 trilyon Euro seviyesinde olacak.


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