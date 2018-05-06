AB'den Rusya'ya çağrı

Avrupa Birliği, Rusya'daki hükümet karşıtı gösterilerde binden fazla kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Moskova yönetimine uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı

AB'den Rusya'ya çağrı
Avrupa Birliği (AB), Rusya'daki hükümet karşıtı gösterilerde binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirterek, Moskova yönetimine uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hükümet karşıtı gösterilerde binden fazla kişinin gözaltına alınması ve şiddete başvurulmasının ifade ve toplanma özgürlüğünü tehdit ettiği bildirildi.

Gazetecilerin de gözaltına alınmasının basın özgürlüğünü kısıtladığına dikkat çekilen açıklamada, bu temel hakların Rusya anayasasında da yer aldığı ve korunması gerektiği kaydedildi.

KABUL EDİLEMEZ


Açıklamada, bazı gösterilerin izinsiz şekilde yapıldığı ancak bu durumda bile polisin şiddete başvurması ve toplu gözaltılar gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Rusya'ya uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, Moskova yönetiminin gecikmeden gözaltına alınan barışçıl göstericileri ve gazetecileri serbest bırakması gerektiği ifade edildi.

RUSYA'DA NE OLMUŞTU?


Rusya'nın birçok kentinde binlerce kişi, mart ayında düzenlenen seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin’in 7 Mayıs’ta düzenlenecek “resmen göreve başlama töreni” öncesinde gösteriler düzenlemişti. Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve Rusya’nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy'ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar, Putin ve Rus hükümeti aleyhinde sloganlar atmıştı.

Navalnıy, başkent Moskova’da düzenlenen gösterilere katıldıktan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınmış, Putin taraftarları ile protestocular arasında da arbede çıkmıştı. Arbedenin ardından polis göstericilere sert şekilde müdahale etmiş, gösterilerin yasa dışı olduğunu belirtilerek çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Rusya'da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendiRusya'da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi
 


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